Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 5,94 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 5,94 EUR. Im Tief verlor die Schaeffler-Aktie bis auf 5,92 EUR. Bei 6,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 158.873 Schaeffler-Aktien.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 12,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 21,89 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,448 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schaeffler 0,450 EUR aus. Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 7,07 EUR.

Schaeffler ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,61 Prozent auf 4,09 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 12.08.2025 dürfte Schaeffler die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,962 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

SDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen SDAX schlussendlich steigen

Börse Frankfurt in Rot: SDAX gibt am Nachmittag nach

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer