Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 6,00 EUR abwärts.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 6,00 EUR. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,00 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,00 EUR. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.604 Stück gehandelt.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 13,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 4,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 22,60 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,448 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,07 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Schaeffler ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Schaeffler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 4,09 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 4,15 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 12.08.2025 dürfte Schaeffler die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,962 EUR je Aktie.

