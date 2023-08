Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochnachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 5,40 EUR abwärts.

Die Schaeffler-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 5,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Schaeffler-Aktie bis auf 5,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 128.142 Stück.

Bei einem Wert von 7,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2023). Gewinne von 36,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,44 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 17,78 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,96 EUR aus.

Am 02.08.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Schaeffler einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie eingefahren. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.056,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.790,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Schaeffler dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

