Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Mittwochvormittag um Nulllinie

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Schaeffler. Kaum Ausschläge verzeichnete die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 5,47 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 5,47 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,47 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 633 Schaeffler-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 7,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 25,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 4,44 EUR. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 23,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,96 EUR.

Am 02.08.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ein EPS von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.056,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.790,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Schaeffler.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,02 EUR je Aktie belaufen.

