Schaeffler Aktie News: Schaeffler reagiert am Montagvormittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von Schaeffler zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 5,29 EUR.

Die Schaeffler-Aktie konnte um 09:17 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 5,29 EUR. Bei 5,37 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.575 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Gewinne von 39,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 6,92 EUR.

Am 02.08.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.056,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.790,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Am 05.11.2024 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,939 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Vitesco Technologies-Aktie: Vitesco-Betriebsrat nach Schaeffler-Offerte wegen deutscher Standorte besorgt

Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Minus

SDAX aktuell: Börsianer lassen SDAX nachmittags steigen