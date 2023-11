Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagmittag höher

Kursentwicklung

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 5,10 EUR.

Um 11:22 Uhr ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 5,10 EUR. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,12 EUR an. Mit einem Wert von 5,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 89.585 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,85 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 8,93 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,67 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Am 07.11.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 4.062,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4.242,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Schaeffler.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 0,930 EUR in den Büchern stehen haben wird.

