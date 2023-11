Schaeffler Aktie News: Schaeffler gewinnt am Nachmittag

Kurs der Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 5,13 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Schaeffler-Aktie konnte um 15:34 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 5,13 EUR. Bei 5,13 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 5,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 124.842 Schaeffler-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. 44,00 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 10,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 07.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4.062,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,24 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,930 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

Redaktion finanzen.net

