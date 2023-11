Notierung im Blick

Schaeffler Aktie News: Schaeffler reagiert am Vormittag positiv

23.11.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 5,08 EUR.

Die Aktie legte um 09:01 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 5,08 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Schaeffler-Aktie bis auf 5,08 EUR. Bei 5,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 2.284 Schaeffler-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Mit einem Zuwachs von 45,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,67 EUR angegeben. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 07.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 4.062,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 4.242,00 EUR umsetzen können. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 06.03.2024 gerechnet. Schaeffler dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2023 0,930 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht Zuschläge Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich mittags fester

