Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 5,79 EUR.

Um 11:44 Uhr wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 5,79 EUR nach oben. Die Schaeffler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,79 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 110.053 Stück.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 4,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,67 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 07.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 4.062,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,959 EUR je Aktie.

