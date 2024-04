Schaeffler Aktie News: Schaeffler reagiert am Vormittag positiv

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Schaeffler. Zuletzt stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 6,32 EUR.

Das Papier von Schaeffler legte um 09:02 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 6,32 EUR. Die Schaeffler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,34 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.395 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 6,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,28 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,448 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,77 EUR.

Schaeffler ließ sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte Schaeffler die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2024 1,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

