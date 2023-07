Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Schaeffler zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 5,85 EUR zu.

Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:24 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 5,85 EUR. Kurzfristig markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 69.708 Stück gehandelt.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,26 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,44 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,04 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,81 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schaeffler am 09.05.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.152,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 3.758,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Schaeffler am 02.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Schaeffler.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 1,04 EUR im Jahr 2023 aus.

