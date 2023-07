Schaeffler Aktie News: Schaeffler präsentiert sich am Vormittag stärker

Schaeffler im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 5,83 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 5,83 EUR. Die Schaeffler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,83 EUR. Bei 5,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 14.571 Stück.

Bei 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 21,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,44 EUR am 30.09.2022. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 31,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,81 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 09.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.152,00 EUR – ein Plus von 10,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 3.758,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Schaeffler am 02.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 06.08.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2023 1,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Juni 2023: Experten empfehlen Schaeffler-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Wie Experten die Schaeffler-Aktie im Mai einstuften

Schaeffler-Aktie in Rot: Operatives Ergebnis deutlich verbessert