Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 5,39 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 5,39 EUR. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,38 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,44 EUR. Bisher wurden heute 88.622 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 26,96 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,44 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 17,63 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,96 EUR.

Schaeffler ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.056,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.790,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,02 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schaeffler-Aktie legt zu: Schaeffler rechnet nach erfolgreichem ersten Halbjahr mit mehr Gewinn

Ausblick: Schaeffler verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Juli 2023: Analysten sehen Potenzial bei Schaeffler-Aktie