Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag gesucht

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 5,44 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 5,44 EUR. In der Spitze gewann die Schaeffler-Aktie bis auf 5,44 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.601 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,44 EUR am 30.09.2022. Mit einem Kursverlust von 18,31 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,96 EUR.

Am 02.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.056,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.790,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Schaeffler-Aktie.

