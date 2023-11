Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Freitagnachmittag nahezu unbewegt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Schaeffler zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Schaeffler-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 5,14 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:49 Uhr die Schaeffler-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 5,14 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Schaeffler-Aktie sogar auf 5,17 EUR. In der Spitze büßte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,10 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 120.833 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 43,58 Prozent Luft nach oben. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 9,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 6,67 EUR.

Am 07.11.2023 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4.062,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,24 Prozent verringert.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,930 EUR je Aktie belaufen.

