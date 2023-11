Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Schaeffler zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 5,16 EUR.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 5,16 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.283 Schaeffler-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 30,15 Prozent niedriger. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,67 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schaeffler am 07.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.062,00 EUR – eine Minderung von 4,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.242,00 EUR eingefahren.

Die Schaeffler-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,930 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

