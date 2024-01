Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 5,77 EUR.

Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 0,2 Prozent auf 5,77 EUR ab. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 5,74 EUR. Bei 5,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 48.866 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 4,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,51 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schaeffler am 07.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,24 Prozent zurück. Hier wurden 4.062,00 EUR gegenüber 4.242,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 05.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,959 EUR im Jahr 2023 aus.

