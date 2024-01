Schaeffler Aktie News: Schaeffler verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Blick auf Schaeffler-Kurs

Die Aktie von Schaeffler hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 5,77 EUR bewegte sich die Schaeffler-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 09:04 Uhr bei der Schaeffler-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 5,77 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,80 EUR. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.783 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 27,90 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Mit Abgaben von 19,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,67 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 07.11.2023. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.062,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Schaeffler am 06.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,959 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

