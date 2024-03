Schaeffler Aktie News: Schaeffler macht am Montagnachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 6,23 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 6,23 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Schaeffler-Aktie sogar auf 6,26 EUR. Mit einem Wert von 6,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 216.190 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2023 erreicht. 18,23 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,64 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,46 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,442 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,77 EUR an.

Schaeffler gewährte am 05.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,69 Prozent auf 4.043,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Schaeffler-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 13.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,990 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Continental von neuen BMW-Aufträgen ausgeschlossen - Conti-Aktie tiefer

Börse Frankfurt in Grün: SDAX notiert nachmittags im Plus

Zuversicht in Frankfurt: SDAX mit positivem Vorzeichen