Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Montagvormittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Schaeffler zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 6,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 6,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schaeffler-Aktie bisher bei 6,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,21 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.423 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,36 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 18,71 Prozent zulegen. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 33,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,442 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 6,77 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 05.03.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 4.043,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 0,990 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Continental von neuen BMW-Aufträgen ausgeschlossen - Conti-Aktie tiefer

Börse Frankfurt in Grün: SDAX notiert nachmittags im Plus

Zuversicht in Frankfurt: SDAX mit positivem Vorzeichen