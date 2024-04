Schaeffler Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Schaeffler

So bewegt sich Schaeffler

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 6,26 EUR ab.

Um 15:49 Uhr ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 6,26 EUR. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,25 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 199.319 Schaeffler-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 8,23 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 25,88 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,448 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,77 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schaeffler am 05.03.2024 vor. Der Umsatz lag bei 4,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2025 erwartet.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,00 EUR je Aktie.

