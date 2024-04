Kursentwicklung im Fokus

Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag mit Kursplus

25.04.24 09:24 Uhr

Die Aktie von Schaeffler zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 6,32 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 6,32 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Schaeffler-Aktie sogar auf 6,34 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,34 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 21.288 Aktien. Bei einem Wert von 6,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 6,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 26,58 Prozent sinken. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,448 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,77 EUR aus. Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 05.03.2024. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 4,04 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 13.05.2025. Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,00 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie Verluste in Frankfurt: SDAX fällt schlussendlich SDAX-Handel aktuell: So performt der SDAX am Nachmittag Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag leichter

