Schaeffler Aktie News: Schaeffler präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 5,92 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere um 09:00 Uhr 0,3 Prozent. Bei 5,92 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1.749 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 24,66 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,44 EUR am 30.09.2022. Abschläge von 25,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,81 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 09.05.2023. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4.152,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 3.758,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Schaeffler am 02.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 06.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Schaeffler-Aktie.

