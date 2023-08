Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Freitagvormittag mit Abschlägen

Kurs der Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 5,33 EUR ab.

Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,3 Prozent auf 5,33 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Schaeffler-Aktie bei 5,32 EUR. Bei 5,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.791 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 38,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 4,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,96 EUR an.

Am 02.08.2023 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.056,00 EUR – ein Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 3.790,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Schaeffler dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,02 EUR je Schaeffler-Aktie.

