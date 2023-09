Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag höher

Schaeffler im Blick

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 5,30 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 5,30 EUR. Kurzfristig markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.623 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 4,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 16,15 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,96 EUR aus.

Am 02.08.2023 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.790,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.056,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,02 EUR fest.



