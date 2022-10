Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag leichter

Die Schaeffler-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,0 Prozent auf 5,09 EUR abwärts. Der Kurs der Schaeffler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,07 EUR nach. Bei 5,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 359.537 Schaeffler-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 8,29 EUR. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 38,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,44 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,56 EUR an.

Am 04.08.2022 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,16 EUR. Im letzten Jahr hatte Schaeffler einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.790,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.454,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2022 0,878 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

