Schaeffler Aktie News: Anleger schicken Schaeffler am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 5,45 EUR.

Um 17:35 Uhr ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 5,45 EUR. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,41 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 359.425 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,38 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Abschläge von 14,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,67 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 07.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.062,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 0,947 EUR je Aktie aus.

