Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag billiger

Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 6,44 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Schaeffler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,36 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,37 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 22.620 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 6,33 Prozent zulegen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,44 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 45,05 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,90 EUR aus.

Am 08.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.242,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.332,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 06.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,917 EUR je Schaeffler-Aktie.

