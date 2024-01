Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit Kursplus

So entwickelt sich Schaeffler

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 5,77 EUR.

Das Papier von Schaeffler konnte um 11:33 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 5,77 EUR. Kurzfristig markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,81 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,79 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.325 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 7,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,01 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 4,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 19,51 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,67 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Schaeffler veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,24 Prozent auf 4.062,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 4.242,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte Schaeffler die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,959 EUR je Schaeffler-Aktie.

