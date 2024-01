Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag freundlich

Kurs der Schaeffler

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 5,83 EUR zu.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:43 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 5,83 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Schaeffler-Aktie sogar auf 5,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,79 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 255.936 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,38 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 20,41 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,67 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 07.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.062,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2023 0,959 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

