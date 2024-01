Schaeffler Aktie News: Schaeffler zieht am Freitagvormittag an

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 5,80 EUR nach oben.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 5,80 EUR. Die Schaeffler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,81 EUR aus. Mit einem Wert von 5,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.459 Schaeffler-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,24 Prozent. Bei einem Wert von 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 20,00 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,67 EUR angegeben.

Am 07.11.2023 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.062,00 EUR – eine Minderung von 4,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.242,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. Schaeffler dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,959 EUR je Aktie.

