Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Mittag fester

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 6,40 EUR zu.

Das Papier von Schaeffler konnte um 11:38 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 6,40 EUR. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,54 EUR an. Bei 6,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 405.109 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,40 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,427 EUR je Schaeffler-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,70 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 07.11.2023. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 4.062,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.242,00 EUR umgesetzt worden.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,959 EUR im Jahr 2023 aus.

