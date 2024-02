Schaeffler Aktie News: Schaeffler tritt am Montagvormittag auf der Stelle

Kursverlauf

Die Aktie von Schaeffler hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Schaeffler-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,29 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Schaeffler-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 6,29 EUR. Im Tageshoch stieg die Schaeffler-Aktie bis auf 6,31 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Schaeffler-Aktie bis auf 6,29 EUR. Bei 6,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.919 Schaeffler-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,23 Prozent.

Zuletzt erhielten Schaeffler-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,427 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,70 EUR.

Am 07.11.2023 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.062,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Schaeffler-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2023 0,959 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

