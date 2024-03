Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Mittag um Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Schaeffler. Mit einem Kurs von 6,26 EUR zeigte sich die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:45 Uhr bei 6,26 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,31 EUR. Die Abwärtsbewegung der Schaeffler-Aktie ging bis auf 6,25 EUR. Bei 6,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 47.612 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,36 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,57 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 25,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,442 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,77 EUR.

Schaeffler ließ sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,69 Prozent auf 4.043,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 13.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,990 EUR im Jahr 2024 aus.

