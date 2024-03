Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Schaeffler im Blick

Die Aktie von Schaeffler zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Schaeffler-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 6,26 EUR.

Mit einem Kurs von 6,26 EUR zeigte sich die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel um 15:43 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Schaeffler-Aktie bis auf 6,31 EUR. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 159.129 Schaeffler-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,36 EUR) erklomm das Papier am 19.04.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,57 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 25,88 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Schaeffler-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,442 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,77 EUR an.

Schaeffler ließ sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.043,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Am 13.05.2025 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,990 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

