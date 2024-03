Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Schaeffler zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 6,28 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 6,28 EUR. Bei 6,31 EUR erreichte die Schaeffler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.414 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,20 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 35,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Schaeffler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,442 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,77 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 05.03.2024. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.043,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte Schaeffler die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,990 EUR je Schaeffler-Aktie.

