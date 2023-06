Schaeffler Aktie News: Schaeffler verzeichnet am Montagmittag kaum Ausschläge

Schaeffler im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Schaeffler. Kaum Ausschläge verzeichnete die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 5,83 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Schaeffler-Aktie bewegte sich um 11:34 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 5,83 EUR. Der Kurs der Schaeffler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,88 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Schaeffler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,77 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.901 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,70 Prozent. Bei 4,44 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,78 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,39 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Schaeffler ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.152,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.758,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 06.08.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Wie Experten die Schaeffler-Aktie im Mai einstuften

Schaeffler-Aktie in Rot: Operatives Ergebnis deutlich verbessert

Ausblick: Schaeffler öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal