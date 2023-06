Schaeffler Aktie News: Schaeffler steigt am Montagnachmittag

Blick auf Schaeffler-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 5,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere um 15:51 Uhr 1,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die Schaeffler-Aktie bis auf 5,91 EUR. Bei 5,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 267.251 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Bei 7,38 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 20,05 Prozent niedriger. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,44 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 24,75 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,39 EUR.

Schaeffler gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.152,00 EUR im Vergleich zu 3.758,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Am 06.08.2024 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2023 1,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

