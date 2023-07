Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 5,85 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 5,85 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,83 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.007 Schaeffler-Aktien.

Am 06.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 26,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,44 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,04 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,81 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Am 09.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,48 Prozent auf 4.152,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.758,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 06.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

