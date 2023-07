Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochvormittag nahezu unverändert

Schaeffler im Fokus

Die Aktie von Schaeffler hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Schaeffler-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 5,87 EUR.

Die Schaeffler-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 5,87 EUR. In der Spitze legte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,87 EUR zu. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 5,83 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.664 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 20,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 4,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Mit Abgaben von 24,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,81 EUR aus.

Schaeffler ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 4.152,00 EUR gegenüber 3.758,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 02.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 06.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,04 EUR fest.

