Schaeffler Aktie News: Schaeffler verteidigt am Mittag Tendenz

Die Aktie von Schaeffler zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Schaeffler-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 5,21 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:45 Uhr die Schaeffler-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 5,21 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Schaeffler-Aktie sogar auf 5,23 EUR. Die Schaeffler-Aktie sank bis auf 5,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,19 EUR. Bisher wurden heute 88.193 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 29,47 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 4,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 14,70 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,96 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 02.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.056,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 3.790,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Schaeffler am 08.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

