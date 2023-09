Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Blick auf Schaeffler-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Bei der Schaeffler-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 5,20 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 5,20 EUR. In der Spitze gewann die Schaeffler-Aktie bis auf 5,23 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Schaeffler-Aktie bei 5,12 EUR. Bei 5,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 132.349 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 29,61 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,44 EUR am 30.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,96 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 02.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 4.056,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.790,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 08.11.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte Schaeffler die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Schaeffler-Aktie.

