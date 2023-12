Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 5,45 EUR ab.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:35 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 5,45 EUR. In der Spitze büßte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,41 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 5,46 EUR. Bisher wurden heute 359.425 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 35,54 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,67 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Am 07.11.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.062,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Schaeffler-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 0,947 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

