Schaeffler Aktie News: Schaeffler legt am Vormittag zu

Das Papier von Schaeffler legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 6,61 EUR. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,64 EUR an. Mit einem Wert von 6,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 78.508 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2022 bei 6,88 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,85 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,44 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 48,87 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,90 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Am 08.11.2022 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.242,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.332,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 07.03.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 06.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,915 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

