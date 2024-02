Schaeffler Aktie News: Schaeffler legt am Dienstagnachmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Schaeffler konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,2 Prozent auf 6,60 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,2 Prozent auf 6,60 EUR. Die Schaeffler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,60 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 417.778 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 7,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 11,82 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 29,70 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,435 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2022. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,70 EUR an.

Am 07.11.2023 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.062,00 EUR im Vergleich zu 4.242,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Schaeffler am 06.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Schaeffler.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,934 EUR je Schaeffler-Aktie.

