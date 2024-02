Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 6,40 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 6,40 EUR zu. Bei 6,41 EUR erreichte die Schaeffler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.189 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 15,31 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Schaeffler-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,435 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,70 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 4.062,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4.242,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. Am 05.03.2025 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,934 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

