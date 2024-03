Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochnachmittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 6,27 EUR.

Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 6,27 EUR ab. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,22 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,31 EUR. Zuletzt wechselten 143.652 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 7,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (4,64 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 26,00 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Schaeffler seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,442 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,77 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Am 05.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ein EPS von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,69 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.043,00 EUR im Vergleich zu 4.242,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,990 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

