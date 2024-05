Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Mittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die Aktie legte um 11:38 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 5,96 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 26.555 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 6,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 12,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 4,64 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Schaeffler-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,448 EUR aus. Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 7,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 07.05.2024. Das EPS lag bei 0,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Schaeffler einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 4,09 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,962 EUR im Jahr 2024 aus.

