Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Montagvormittag behauptet

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 5,88 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr bei 5,88 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,88 EUR. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,88 EUR ab. Bei 5,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 4.416 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,02 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,448 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,07 EUR.

Am 07.05.2024 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,19 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 4,09 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,15 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Schaeffler-Bilanz für Q2 2024 wird am 06.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,962 EUR je Aktie belaufen.

