Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 5,82 EUR.

Um 11:44 Uhr rutschte die Schaeffler-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 5,82 EUR ab. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,75 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,83 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 85.188 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 4,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,81 EUR.

Schaeffler gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.152,00 EUR im Vergleich zu 3.758,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2023 terminiert. Schaeffler dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,04 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

Redaktion finanzen.net

